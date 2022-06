Bozzo se sorprendió al ver a Nodal completamente diferente

“No es ni la sombra de lo que era”

Christian Nodal impacta con cambio radical

Laura Bozzo opina cambio radical Nodal: Sin lugar a dudas el drástico cambio de imagen del cantante de regional mexicano, Christian Nodal, ha impactado no solo a sus miles de fanáticos, si no al mundo entero. Y es que luego de su ruptura con Belinda, el intérprete de ‘Botella tras Botella’ hizo un cambio en su persona, y quedó muy diferente a como era antes.

El cantante de 23 años impactó a la mega estrella de ‘La Casa de los Famosos 2’, Laura Bozzo, quien se ha robado el corazón de los espectadores del reality de Telemundo, pues al ver al cantante en los premios ‘Tu Música Urbano 2022″, no pudo creer el gran cambio que el cantante ha hecho en su persona.

Nodal sorprendió con su nueva imagen en los premios ‘Tu Música Urbano’

Por si no sabías, los integrantes de LCDLF están aislados del exterior, es por eso que no tienen ni idea de todo lo que se dice de ellos en el reality show, hasta que uno es el expulsado, se encuentra con la realidad y ve todo lo que ha dicho la prensa acerca de ellos. La producción del programa les permitió ver la entrega de premios, lo cual levantó todo tipo de comentarios de famosos a famosos.

En los premios de ‘Tu Música Urbano” Nodal consiguió dos galardones, pero no fue lo más sorprende de la noche, si no que el ex novio de Belinda impactó con su nuevo look de cabello color verde y su cara tapado casi por completo con sus tatuajes. Esto impactó a Bozzo, quien no dudó en decir lo que pensaba sobre él. Archivado como: Laura Bozzo opina cambio radical Nodal