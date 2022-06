Niurka ¿le tuvo miedo a Telemundo?

¿Sigue dolida y ahora se desquitó con Héctor Sandarti?

La cubana por fin dice lo que todos estaban esperando: regresa a ‘La Casa de los Famosos 2’ ¡Lo que todos estaban esperando, sucedió! Tras una semana de escándalo por ser expulsada de ‘La Casa de los Famosos 2’, en donde despotricó contra Laura Bozzo, Daniella Navarro, Salvador Zerboni y hasta de Telemundo, Niurka ¿se arrepintió o tuvo miedo a una demanda? Pues finalmente tuvo entrevista con Héctor Sandarti e hizo un anuncio. Alegando que le ‘mancharon su imagen’ manipulando los videos del contenido que dio dentro del reality show de Telemundo, Niurka salió con la espada desenvainada y dijo que la empresa encargada de ‘La Casa de los Famosos 2’ la dejó en mal, algo que la tiene dolida y ahora, hasta Héctor Sandarti ‘la llevó’. Niurka ¿regresará a La Casa de los Famosos 2? Cada expulsado de ‘La Casa de los Famosos 2’ tiene que asistir a la gala que se transmite por Telemundo para dar su punto de vista sobre lo sucedido con ellos y sus compañeros, pero Niurka se negó a hacerlo, molesta por cómo supuestamente mancharon su imagen y ¿tras amenaza de demanda, lograron convencerla? Elisa Beristain, del programa Chisme no Like, aseguró que Niurka fue puesta al tanto por ejecutivos de Telemundo de si no asistía a la gala conducida por Héctor Sandarti, no se le pagaría y se verían en la necesidad de interponer una demanda en su contra, por lo que la cubana ‘tuvo que doblar las manos’.

¿Héctor Sandarti se llevó grosería por parte de Niurka? El viernes, en la gala, inesperadamente, Niurka cambió de parecer y finalmente hizo una videollamada con Héctor Sandarti para confirmar lo que tantos querían: asistirá en vivo el próximo lunes de eliminación para dar a conocer su postura después de su expulsión y de todo lo que pasó dentro de ‘La Casa de los Famosos 2’. Sin embargo, ¿Sandarti se llevó una grosería por parte de la cubana? El conductor muy animado la saludó y la actitud de Niurka dejó mucho qué desear y hasta le mandó una indirecta: “Niurka, buenas noches, ¿cómo estás? En primer lugar quiero decirte a nivel personal, de lo feliz y agradecido que estoy de poder verte y de poder platicar contigo… durante 42 días esta fue tu casa y lo sigue siendo, te esperamos con los brazos abiertos y sabes que te admiro y que te quiero mucho de muchos años atrás y me encanta verte y verte bien”, comenzó diciendo Héctor, sin esperar lo que la cubana tenía que decirle.

¿La cubana cree que Sandarti también habló mal de ella? Ante las palabras del conductor de ‘La Casa de los Famosos 2’, Niurka contestó: “¿Ya estamos en vivo? Uy, estoy sorprendida, es que cuando yo quiero mucho a alguien no hablo tan feo de ella pero, pero bueno, el punto es que quiero invitar a toda la gente… he vivido Héctor muchas cosas muy horribles desde que salí, muy tóxicas, creo que es horrible cómo la gente se está fajando, parecen animales por todos lados…”, comenzó diciendo la cubana. Al escuchar que Sandarti la dejaba hablar sin interrumpirla, ella siguió: “Yo esperaba otra cosa de esta experiencia… yo hice una familia dentro de la casa de los famosos y veo que mi familia se desmorona y me da demasiada tristeza y sólo quiero decirte que… el lunes nos vemos en la gala… claro por supuesto”, manifestó confirmando su asistencia en vivo.

Asistirá a la gala de ‘La Casa de los Famosos’ Niurka ‘le bajó dos rayitas’ a su escándalo contra Telemundo y afirmó que asistirá a la gala del lunes de expulsión de ‘La Casa de los Famosos’: “Por eso estoy comunicándome para avisarle a toda la gente… obviamente voy a ir camuflageada y blindada, no vaya a ser que las gárgolas me vayan a llenar de toxicidades, guácala, eso no va a pasar y espero que la gente se divierta”, comentó. Por su parte, Héctor Sandarti festejó la decisión de finalmente asistir al show en vivo: “El próximo lunes tú lo acabas de decir y obviamente estamos felices de que hayas aceptado esta invitación aquí en vivo y de manera presencial te queremos tener, queremos darte ese espacio que tú deseas, para hablar todas las inquietudes que tienes, todas las dudas y que puedas expresar todo lo que quieras decirnos”, dijo el mexicano.

¿La gente ya no la quiere? Los comentarios se van en su contra Mientras la cubana se portó decente y afirmó asistir a la gala de ‘La Casa de los Famosos’, los comentarios de la gente en el video de Instagram de Telemundo, no fueron muy positivos para Niurka: “Ahora porque y como para que queremos ver a Niurka opinando si ya despotricó contra Telemundo, quien la entiende”, “La arrogancia se la come a esa mujer”, “El público te sacó”, “Uyyy no, porque le siguen dando pantalla a esa mujer”. “Se ve lo incómoda que está.. lo mejor de esto es que se tragó sus palabras”, “Demanda para Niurka”, “Sigue igual de arrogante y no le quedó de otra sino que la demanda de Telemundo la iba a dejar sin calzones”, “Ya pasó su tiempo, su salida, va a opacar la salida del que salga”, “ay no que señora tan payasa”, “No quiero continuar viendo a esta señora”, “No se aguanta su coraje”, opinaron más personas. AQUÍ PUEDES VER EL VIDEO DE NIURKA SOBRE LA CASA DE LOS FAMOSOS 2.