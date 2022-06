Niurka hace inesperada confesión de Laura Bozzo

Con Juan Vidal, Niurka vivió un romance de ‘quinceañeros’

Y aunque muchos creían que todo era un show, Niurka Marcos reveló que si ‘hubo onda’ con Juan Vidal dentro de La Casa de los Famosos: “Y verdadera y sincera, de esos romances que se dan así de ‘quinceañeros’. Nos enamoramos y hubo una química feromonal muy real. A los 54 años, yo confundo lo que es enamorarse con la cachondería”.

“A mí no me gusta dejar como pende… al hombre que está al lado mío, entonces no, él (Juan Vidal) no es un pende… los dos, si nos usamos, nos usamos los dos, y si nos entregamos, nos entregamos los dos de verdad y en serio”, compartió la bailarina y actriz cubana, quien aún tendría mucho por decir.