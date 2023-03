Las bacterias come carne, también conocidas como aeromonas, vibrios y estreptococos del grupos A, se encuentran dentro de un grupo de bacterias que tienen la capacidad de causar graves daños en los tejidos de los seres humanos y de los animales; en consecuencia, quienes contraen este tipo de bacterias sufren de graves infecciones que, de no tratarse a tiempo, pueden representar un riesgo para la supervivencia.

Este tipo de bacterias incluyen, al menos, dos posibles padecimientos que pueden poner en grave riesgo la salud de los pacientes: la fascitis necrotizante y el síndrome de choque tóxico estreptocócico. Descubre qué son las bacterias come carne y cuáles son sus posibles complicaciones:

¿Has escuchado hablar de las bacterias come carne? Desde hace algunos meses, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades comenzaron a investigar un posible aumento en los casos de infecciones invasivas por estreptococos del grupo A, especialmente entre la población infantil.

¿Conoces qué son las bacterias come carne?

¿Cómo se contraen?

Las bacterias come carne suelen encontrarse en ciertos alimentos, como en los mariscos crudos o poco cocidos; por ejemplo, una persona que consume ostras en verano, es más propensa a sufrir de una infección causada por una bacteria come carne. Sin embargo, de acuerdo con los CDCs, la manera más frecuente de contraer bacterias come carne es a través de heridas abiertas en la piel, como cortes, quemaduras, picaduras de insectos, heridas punzantes o quirúrgicas e, incluso, a través de traumatismos sin cortes en la piel.

Otro dato importante es que algunos tipos de estas bacterias pueden habitar en el organismo de los peces y de otros mariscos, por lo que es importante prepararlos con sumo cuidado, ya que de lo contrario, aumentaría el riesgo de sufrir septicemia primaria. Un dato importante es que la infección por la bacteria come carne es la principal causa de muerte en personas que consumen mariscos, al menos en Estados Unidos.