Las 4 autopsias más escalofriantes de famosos (IMÁGENES FUERTES)

El vocalista de Nirvana, Kurt Cobain

Si bien en esta ocasión no te mostraremos las fotografías de la autopsia del ex vocalista de Nirvana Kurt Cobain, hace poco tiempo salieron nuevas fotografías a la luz de los momentos en los que se encontró al cantante de rock sin vida. La muerte del intérprete de ‘Something in the way” fue de lo más trágico que se ha dado a conocer.

Su muerte se determinó en que fue un suicidio, el artista se habría suicidado apuntándose en la cabeza con una escopeta, disparando una bala que le atravesó directamente al cerebro, indicó el portal ‘Los 40’. Se determinó también, que el cantante se encontraba drogado con heroína y en un profundo estado de depresión cuando decidió quitarse la vida, además, dejando una nota de suicidio. Esta foto se dio a conocer hace poco tiempo, y muestra uno de sus brazos con un reloj, completamente inconsciente. Archivado como: Las 4 autopsias más escalofriantes de famosos