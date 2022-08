Tranquilo, el cantante reveló que pateó la pantalla (monitor) simplemente porque no servía y que está acostumbrado a estrellar algún instrumento sobre el escenario: “Yo no quise dar ningún comentario, porque la gente sabe, que ha ido a mis shows, que yo te estrello una botella , yo agarro el micrófono, eso es de hace muchos años, parte de lo que yo hago arriba”.

“Por aquí está uno de mis muchachos que trabaja en la pantalla, estábamos estrenando una pantalla de 17 pulgadas para leer las canciones. Estoy contando mi versión, porque se subió una versión que decía ‘bocinas’, entonces, muchas de las veces la gente no revisa bien que es lo que yo estoy haciendo: ‘está quebrando las bocinas porque no sabe cantar'”, dijo Larry Hernández.

La esposa de Larry Hernández le pidió que ‘le bajara un poquito’

Captada en un concierto de su amiga Chiquis Rivera, se le preguntó a la empresaria Kenia Ontiveros sobre el comportamiento de su esposo, el cantante Larry Hernández, en pleno escenario. Pareció no darle mayor importancia, aunque ella reconoció que le dijo que le ‘bajara un poquito’. ¿Qué más dijo la influencer?

“”Cuando yo estoy, lo estoy controlando desde donde estoy sentada. No le dije nada, la verdad no supe ni qué pasó, simplemente miré los videos que empezaron a subir y que empezó a patear las bocinas. De hecho, mi hija Daleyza fue la que me dijo: ‘mami, ¿viste cuándo mi papá pateó no sé qué?’, pero yo ya no estaba, entonces ya no supe qué pasó”.