Celebraron con una ostentosa celebración

Sus hijas fueron sus damas de honor

Hubo más de 200 invitados

La Real Housewives de New Jersey celebró este fin de semana su matrimonio con una emotiva ceremonia y una ostentosa celebración. Te platicamos y damos todos los detalles de la espectacular boda de Teresa Giudice y Luis Ruelas.

Según TODAY, Teresa y Luis contrajeron nupcias en el Park Chateau Estate & Gardens en East Brunswick, New Jersey. Giudice estuvo acompañada de sus hijas, Gia de 21, Gabriella, 17, Milania, 16 y Audriana, 12, a su lado como damas de honor.

La espectacular boda de Teresa Giudice y Luis Ruelas

Al lugar asistieron 220 invitados entre familiares y amigos, además de algunas miembros del polémico reality del que es participe Teresa Giudice (Real Housewives de New Jersey). Así mismo el novio tuvo la especial presencia de sus dos hijos David and Nichola, según People.

Jill Zarin, el ex miembro del elenco de “Real Housewives of New York City” también estuvo presente y compartió fotos del evento en Instagram. Según People, el evento estaba siendo filmado para un set especial que se emitiría en Bravo.