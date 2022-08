¡La cantante Ana Bárbara posa sin ropa en Instagram! (FOTOS)

Sin embargo, hace poco tiempo resurgió un escándalo en el que estuvo envuelta la cantante, pero no es para nada malo, si no que levantó polémica luego de que apareciera sin nada de nada en unas fotos para su Instagram, esto para una buena causa…

"Es una manera de rendir un tributo a lo que soy, de dónde estoy parada, sí, se festejó a la distancia, ya tengo muchos días que estoy lejos, me duele el corazón, pero me comprometí con este proyecto. "Tengo el apoyo de mis fans y de mi familia, estoy aquí y tengo la bendición y unos hijos que están conmigo, mi papá está a la distancia y le rendí un tributo porque no vengo de la tierra, también tengo papá", dijo.

Ana Bárbara busca carisma, no solo buenas voces

Sobre su trabajo en el reality show de TV Azteca y su primer enfrentamiento con el también juez Arturo López Gavito, la intérprete de “Bandido” comentó que, al entrar a este programa, sabía a lo que se enfrentaría. “Yo lo tomo como de quien viene, él es un productor él ya ha demostrado que sabe de esto en ciertas áreas de la música, como el pop”, aseguró.

“Le he dicho con todas las de la ley que tal vez no le guste y no sabe de la música popular mexicana, yo creo que va a seguir la polémica y le pido que estudie más”, agregó.

Acerca de lo que busca en los académicos, Ana Bárbara busca no sólo buenas voces, también carisma".