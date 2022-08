Kimberly Flores en tianguis: No se libra de los ataques

Como es de esperarse los usuarios de la red social no se hicieron esperar para llenarla de malos comentarios. Kimberly le pregunta a su marido: “¿Dejaste todo eso de propina?”, Edwin le contesta que si y ella vuelve a decir “Ay yo me lo traje. Mira que lindo les dejó todo eso”

“Corriente hasta el tope.” “Con la clase se nace, no se hace.” “Puedes salir del barrio, pero el barrio nunca sale de ti.” “Le quiso arreglar y ya no pudo se vio muy mal.” “¿Cómo no tuvo el valor de regresarlo a si como lo agarro?” ” Mejor no salgo a comer si no tengo para la propina!” ARCHIVADO DE: Kimberly Flores en tianguis