¿La peruana tenía justificaciones para atacar a la mexicana?

Laura Bozzo dio explicaciones del por qué ‘la agarró’ contra Ivonne Montero: “Nadie puede juzgar lo que es estar tres meses encerrado dejando tu trabajo, tus hijas, tu vida y donde obviamente lo imaginario te juega un papel horrible porque yo fui la primera en felicitar a Ivonne Montero cuando entró a la casa y le dije que su lucha como madre también era mi lucha entonces luego se arman los chismes, las manipulaciones y te dicen una cosa y luego otra, yo tengo un problema grave de personalidad que lo detecté en la casa, yo soy de las personas que grita cuando quiere llorar, yo soy Laura la guerrera entonces no puedo mostrar ese lado débil…”, comenzó asegurando.

Pero después justificó su carácter de insultos y gritos con inseguridades personales: “¿Qué hago cuando me hacen daño? Yo grito, pero esas ofensas no son más que el dolor de mi corazón por haber sido una niña tan bulleada cuando era pequeña, entonces nadie sabe nada y no hay que juzgar… Ivonne me siento orgullosa de ti y de tu trabajo, de Antonella, que Dios te bendiga y lo mejor para ti”, dijo Laura Bozzo.