"La producción tiene parte de culpa en esto, ellos sabían. Les mandé dos propuestas, les dije: 'saben qué mi gente, ahí están dos temas, escojan cualquiera de esos para que yo cante'. Nunca me mandaron ninguna respuesta, me dijeron el día jueves en la tarde ´oye vas con ese tema que dijimos´".

Cabe recordar que antes de la Gran Final de La Academia, la exquinceañera Rubí iba a tener una participación con el ganador de la cuarta generación, Erasmo Catarino, sin embargo esto no sucedió. El cantante tras ser acusado de dejar plantada a la joven, él no se quedó callado y rompió el silencio culpando a la producción de La Academia, de acuerdo con El Universal .

De igual manera el originario de Guerrero, mencionó en un video que él no estaba dispuesto a exhibirse: “Les aclaré, si no voy con un tema que yo me sé, yo no me voy a exhibir, ni voy a salir mal porque cualquiera debe de ensayar, por muy chingón que seas debes ensayar y aprenderte bien el tema, es una pista, no es música en vivo”, afirmó, Erasmo.

Ya por último dijo que no tenía tiempo para realizar ensayos y que no dejó plantada a la joven cantante: "Yo no tengo tiempo para ensayar, ahorita ando metido con mi proyecto, quiero que me entienda, que agarren la onda, mucha gente va a decir: qué mala onda, por qué dejaste a Rubí, no la dejé, le deseo el mayor de los éxitos", finalizó.