Tomando el ‘toro por los cuernos’, Kimberly Flores no dudó en contestar y no pudo contener las lágrimas, pues el duro pasado que vivió antes de conocer a Edwin Luna con quien se casó y tiene varios hijos la persigue hasta hoy y por fin decidió poner las cosas claras y decir si se dedicó a ser stripper como tanta gente lo asegura.

Ante la expectación de sus compañeras, a Kimberly Flores no le quedó de otra más que explicar todo: “Cuando yo estaba más pequeña, tuve una maestra cubana, entonces nosotros andábamos de ferias, estadios, en todos lados y cuando yo ya termino y tengo esta relación (con Edwin), pues ya todos lo empezaron a decir… Yo siempre he dicho ‘si yo pudiera tocar ese tubo para mi sería ufff, yo quisiera aprender’…”, comenzó diciendo.

Kimberly Flores derrama lágrimas por lo acontecido en su pasado

Pero las cosas subieron de intensidad y Kimberly Flores derramó lágrimas por acordarse de lo que vivió: “Yo tenía 16, 17 años, yo tenía que sacar a mi hijo adelante, cómo se te hace porque ni siquiera estás terminando la preparatoria, estaba embarazada y lo que hicieron conmigo fue no dejarme, me tuve que salir, ya no podía estudiar, mis papás no me apoyaron, mi abuela sí, al final mi abuela dependía de mis papás, yo tenía que salir adelante, el papá de mi hijo no me apoyó ¿qué hacías?”, recordó.

Llorando y con la voz quebrada, la esposa de Edwin Luna comentó: “Cuando nace tu bebé y lo tienes en un hospital gratuito, cuando nadie te apoya, donde tienes que buscar una manera, o le das de beber leche o agua con arroz porque no tienes nada que darle o trabajas para los pañales… es algo que siempre… me duele un montón porque siempre me han mirado así (como bailarina exótica), yo siempre lo he dicho ‘si yo hubiera trabajado en un lugar así, lo digo porque yo tenía que darle de comer a un bebé pero yo no trabajé de esto…”, siguió.