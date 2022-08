El caso llegó a compararse con lo sucedido con Gabby Petito, debido a la movilización de las autoridades y que, la última vez que fue vista con vida, estaba en un campamento. Su amiga fue la última persona en hablar con ella y declaró que no estaba en condiciones de manejar; la historia, al ser similar con la de la joven youtuber, llamó la atención de la familia Petito quienes no han dudado en expresar su dolor ante la noticia.

Tras darse a conocer que las autoridades encontraron el cuerpo de una adolescente en un embalse del norte de California, se cree que pertenece a Kiely Rodni, una joven de 16 años, que desapareció el pasado 6 de agosto. Las autoridades no han confirmado que se trate de la adolescente, pero las pruebas podrían confirmarlo debido a que el auto y el cuerpo, coinciden con las características.

¿PARECIDO AL CASO PETITO? Tras una ardua búsqueda, las autoridades confirmaron que se encontró un automóvil y el cuerpo de una adolescente con las características de Kiely Rodni. La joven, había asistido a una fiesta el pasado 6 de agosto junto con una amiga, cuando desapareció y desde ese momento, su familia no había dejado de buscarla en conjunto con las autoridades.

“Mis condolencias a la familia de Kiely Rondi. Que descanse en paz. Todas las emociones vuelven a la superficie cuando ves cosas como esta”, escribió Joe Petito a través de redes sociales, agregando los hashtags “personas desaparecidas y juntos podemos”, La familia Petito, se ha mantenido activa en redes sociales y no han dudado en externar su apoyo ante situaciones similares.

El padre de Gabby Petito, Joe Petito, envió sus condolencias a la familia de Kiely Rodni tras la noticia de un posible hallazgo y señaló que “todas las emociones habían vuelto” tras ver las devastadoras noticias. Si bien, se recuerda que Petito cumplió un año de su desaparición y en próximos días en su aniversario luctuoso, por lo que la familia revivió los instantes de dolor con la novedad del caso Rodni, indicó The Sun.

El alguacil del condado de Nevada, Shannan Moon, dijo en una conferencia de prensa que el cuerpo aún no había sido identificado, pero “creemos que es nuestra persona desaparecida”. El cuerpo fue encontrado cuando se localizó el automóvil sumergido del adolescente, pero las autoridades no ofrecieron ninguna teoría sobre cómo terminó en el agua, indicó AP.

Tras un arduo trabajo de búsqueda, se cree que el cuerpo encontrado en un embalse del norte de California es el de Kiely Rodni, de 16 años, quien desapareció hace semanas después de asistir a una gran fiesta en un campamento de Sierra Nevada, dijeron las autoridades el lunes e informó The Associated Press. La situación llega a un punto de quiebre, tras casi tres semanas de su desaparición.

El capitán del alguacil del condado de Nevada, Sam Brown, dijo que el grupo de trabajo de aplicación de la ley ahora necesita determinar cómo y por qué los buzos de Adventures with Purpose encontraron el cuerpo de Rodni a pesar de las búsquedas en el área realizadas por el grupo de trabajo, señaló AP. Tras hallar el automóvil, se notificó a la familia la noticia.

Kiely Rodni Gabby Petito: ¿Creían que fue secuestrada?

En las primeras investigaciones, la familia pensó que Kiely Rodni fue secuestrada. Su teléfono había estado fuera de servicio desde la fiesta y no se había encontrado su Honda CR-V plateado de 2013, informó The Associated Press. La joven fue reportada como desaparecida de inmediato y las autoridades comenzaron con la búsqueda por todo el área.

Rodni fue visto con vida por última vez el 6 de agosto cerca del campamento familiar Prosser en Truckee, asistiendo a una fiesta con cientos de jóvenes, dijeron las autoridades. El campamento está en el embalse de Sierra Nevada, a unas 165 millas (266 kilómetros) al noreste de San Francisco, indicó AP. Su amiga, la última persona que la vio con vida, aseguró que la joven no estaba en condiciones de manejar y que no cree que se haya encaminado hacia otro lugar debido a su estado. Archivado como: Kiely Rodni Gabby Petito