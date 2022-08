¿No fue suicidio?

Tras encontrar el cuerpo de su madre colgado de un árbol, hijo aclara que sucedió

Todo parece indicar que habían amenazado a la hispana

¿QUÉ OCURRIÓ CON VANESSA GARCÍA? Una hispana fue encontrada sin vida en un árbol y su hijo, no ha descansado hasta dar con las respuestas de su supuesta muerte. Anthony Espinosa se enfrentó a las autoridades para conocer la realidad de lo que vivió su madre e hizo fuertes declaraciones hacia la policía, anunciando que no ocurrió ningún suicidio.

En los últimos tiempos, la violencia hacia la mujer ha aumentado considerablemente. Desde maltratos provenientes del hogar, hasta amenazas por parte de terceros, es lo que se vive en el país y que, una gran parte de las mujeres deben pasar; por esa razón, se insta a acudir a las autoridades si creen que están en peligro.

¿QUÉ PASÓ EN REALIDAD?

Hace un par semanas, trascendió en las noticias la historia de Vanessa García, de 36 años de edad, que fue hallada en un árbol sin vida y las autoridades lo juzgaron cómo un suicidio. Ahora, Anthony Espinosa, de 21 años de edad, salió a ofrecer declaraciones sobre la situación con su madre y no convencido con lo que sucedió, indagó en las pertenencias de su madre hallando una sorpresiva verdad.

Tras el hallazgo del cadáver, que no solo se ahorcó sino que también le prendieron fuego, el hijo de la difunta Vanessa García, responde a los interrogantes y hace un llamado de atención a las autoridades, para que investiguen “las verdaderas causas” de lo ocurrido y no lo que plantearon al encontrar el cuerpo y decir que fue un suicidio, indicó The Sun.