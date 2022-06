“Si estuvieras leyendo el diario de Gabs, mirando las fotos de nuestra vida juntos, hojeando (sic) las viejas tarjetas, no querrías vivir un día sin ella. Sabiendo que cada día te despertarás sin ella, no querrías despertarte. Lo siento por todos los que esto va a afectar, Gabby era el amor de mi vida, pero sé que adorado por muchos. Lo siento mucho por su familia, porque los quiero. Considero a sus hermanos menores, mis mejores amigos… Lo siento por mi familia. Esto es un shock para ellos”, menciona parte del documento.

“Por favor, no les hagas esto más difícil [a su familia]. Esto ocurrió como una tragedia inesperada. Volviendo a toda prisa a nuestro coche tratando de cruzar las corrientes del arroyo extendido antes de que se hiciera demasiado oscuro para ver, demasiado frío. Escucho un chapoteo y un grito. Apenas pude ver, no pude encontrarla por un momento, grité su nombre.”, confesó Laundrie en la nota que dejó como confesión y que Fox News obtuvo. Archivado como: Confesión Laundrie muerte Petito

“La llevé tan lejos como pude por el arroyo hacia el coche, tropezando, agotado por el shock, cuando mis rodillas se doblaron y supe que no podía llevarla con seguridad. Encendí un fuego y la acerqué al calor, estaba tan delgada que ya llevaba demasiado tiempo congelada. En ese momento no pude darme cuenta de que debería haber encendido un fuego primero, pero quería sacarla del frío para llevarla al coche”, declaró. Archivado como: Confesión Laundrie muerte Petito

¿Por eso se suicidó?

Por último, Brian Laundrie, destacó que había decidido ponerle fin a su vida no por el miedo de caer en la cárcel, sino que no podía “soportar vivir un día más sin Gabby”. El único pedido que hace, en referencia a las familias Laundrie y Petito, es que no “hagan su vida más difícil” debido a que ya tenían suficiente con la muerte de ambos. Laundrie, fue hallado sin vida el pasado mes de octubre; un mes después del hallazgo y muerte de Petito.

“Estoy acabando con mi vida, no por miedo al castigo, sino porque no soporto vivir un día más sin ella. He perdido todo nuestro futuro juntos, todos los momentos que podríamos haber disfrutado. Siento la pérdida de todos. Por favor, no hagas la vida más difícil a nuestras familias, han perdido un hijo y una hija. La chica más maravillosa del mundo. Gabby, lo siento.”, finaliza la nota que publicó Fox News.