Se sentía seguro con el respaldo del Cártel de Sinaloa

Fue en un momento de vulnerabilidad

Impactó con su declaración Uno de los máximos exponentes de la época dorada del boxeo mexicano se encontraba atravesando duras crisis y problemas de adicciones. Sin embargo mientras se encontraba en un centro de rehabilitación, no tenía miedo de nada ni nadie pues sabía que un viejo amigo lo apoyaría. Hoy te contamos la historia del día que Julio César Chávez amenazó a compañeros con acusarlos con “El Chapo”. “El Gran Campeón” se vio envuelto en diversas polémicas gracias a su acercamiento al mundo de las drogas pues durante mucho tiempo consumía diversas sustancias ilegales. Sin embargo su acercamiento fue también con los capos más grandes de México. Julio César Chávez amenazó a compañeros con acusarlos con “El Chapo” Fue el propio Julio según Mediotiempo, quien revelara lo duro que fue comenzar con un proceso de rehabilitación, pues estaba acostumbrado a vivir con lujos y facilidades. Ello implicó que cuando se enfrentó a su primer centro de rehabilitación sufrió un duro golpe, debido a que se vio enclaustrado. “Acepté a ir a Guadalajara, dije para que dejen de estar ching*** voy a ir un mes, pero yo voy a tener mi cuarto, mi televisión, me pusieron una cancha de fútbol bien ching***, dije me la voy a pasar a toda madre aquí. Pero engañaron también a mi esposa, o se hizo pend***, por que ¿cómo no se iba a dar cuenta de a dónde iba a ir yo? “, comentó en entrevista con DEMENTES Podcast.

Fue internado en un centro antidrogas “Ya cuando se van mis hijos y mi esposa, me dice el padrino: ‘ven tantito, que hay una gente que te quiere conocer’; y ahí voy, con mi ego, y que me cierran la puerta, y voy viendo como 120 cabro***, todos cochinos y mugrosos, y me dicen: ‘échale humildad’. Le dije que estaba pend***, que si no sabía quién era yo, y me dijo que era un adicto más”, recordó JC Chávez a DEMENTES Podcast. Chávez recordó que vivió “los peores cuatro meses” de su vida en ese lugar, situación por la que había momentos en los que perdía la cordura y llegaba al grado de amenazar a la gente del lugar. Además de golpear e insultar a todos sus compañeros.

Su coraje lo hizo amenazarlos “Pasé los cuatro meses más amargos de mi vida. No podía hablar con nadie. El primer mes me la pasé amarrado, al mes y medio me soltaron y empezaba a tener un poco de humildad. Con las manos atrás y la mirada al frente, no podías hablar con nadie. Lloraba un chin**. “, reiteró para DEMENTES. “Salí de ahí a los cuatro meses bien encabron***, pero les decía ‘les voy a echar al “Chapo” Guzmán, hijos de su ching*** madre, al “Mayo Zambada”, al “Azul”, a Amado Carrillo‘, que eran amigos míos, les decía: ‘van a ver les voy a quemar el lugar’. Después me hice amigo de mi padrino, somos muy amigos”, recordó “El Gran Campeón”.

Julio César Chávez confirmó su amistad con “El Chapo” y otros narcos Sin embargo, no se ponía en duda lo que Chávez amenazaba pues se sabía que tenía verdadera cercanía con los hombres más poderosos del tráfico de drogas de México. Fue en una entrevista con Yordi Rosado que aceptó que eran sus amigos los capos. “El “Chapo” Guzmán, Amado Carrillo, al “Azul”, al “Mayo” Zambada, al “Güero” Palma, a todos los conozco, a los Arellano, a todos los conozco”, expresó Chávez. “Mejor hacer amigos que enemigos, por eso es que gracias a Dios pues estoy vivo, porque con nadie me he metido, ellos saben perfectamente bien que yo no me dedico a eso, que lo mío es el deporte” reiteró para la entrevista con Yordi. Para ver la entrevista completa da click aquí: https://www.youtube.com/watch?v=7n6JUkxuegU