Julia Gama fue la quinta eliminada de la Casa de los Famosos 2

La modelo brasileña habla en exclusiva para Mundo Now

Rompe el silencio sobre algunos participantes Julia Gama Casa de los Famosos. Luego de cinco semanas de haber iniciado el reality show más esperado en los Estados Unidos, La Casa de los Famosos 2 de Telemundo, las cosas se han puesto demasiado tensas entre los participantes. Esta semana se dio a conocer al quinto personaje que abandona el programa. Como ya es costumbre, celebridad que sale eliminado, habla en exclusiva para Mundo Now, y en esta ocasión fue el tuno de Julia Gama, una modelo brasileña y ganadora del título de un concurso de belleza que fue nombrada Miss Brasil 2020. Ahora rompe el silencio y desenmascara a ciertos competidores. Julia Gama Casa de los Famosos: ¿Cuéntanos esa percepción que te llevaste justo cuando saliste del show? “Estoy muy agradecida de haber participado en la casa, viví momentos increíbles ahí, la pasé muy lindo con mis compañeros del cuarto morado. De verdad que tengo momentos a recordar con mucho amor, pero si en realidad lo que vemos es al público valorando la maldad, la vulgaridad y eso para mí es triste ver que nuestra sociedad valore eso”. “Para mí el show no puede tener cualquier cosa, 200,00 dólares no vale que yo etiquete mis valores, lo que mi mamá y mi papá me enseñaron y lo que vemos en la casa todos los días es maldad. Es sexismo, es xenofobia, es feo lo que vemos, es absurdo, y la gente está valorando este tipo de comportamiento, eso de verdad me enoja bastante”.

"En la casa sentía que había una guerra contra mí, pero la señora Niurka es una cobarde, ya que nunca me lo dijo a la cara, nunca me buscó de frente, sino que hablaba de mis espaldas. Ahora cuando me entero de todo me parece muy feo, porque estamos en cadena internacional, en la casa de la gente, 24/7 y con estos valores destorcidos". "Que me digan que seré una vieja gorda, ¿y qué?, si me toca ser una vieja gorda, ¿qué de menos me hace? Eso no me disminuye como mujer, como ser humano, con mis principios y valores. Estábamos siendo juzgados de manera muy fea desde adentro y que me llame Gárgola, de verdad me encanta, porque protegen las iglesias de los malos espíritus. Niurka es una mujer de malas vibras, de energías negras, de brujería".

¿Qué fue lo que más te molestó para sacar tu carácter? "Yo soporté por más de dos semanas xenofobia, bullying, que se burlarán de mí todo el tiempo, que me excluyeran y entonces eso se fue acumulando y llego un momento donde ya sabe la gente lo buena persona que soy, y que demuestro empatía y amor. No puedo salir siendo humillada de esta manera", "Ella la primera vez habla conmigo, porque ella en la casa no me miraba, porque yo era una de las pocas que no la obedecía y eso la dejó completamente descontrolada, porque a ella le gusta el control. Entonces yo no soportaba eso y cuando la primera vez que me habla, yo me defiendo, soy pacífica, pero si me busca me encuentra".

¿Que opinas de Nacho Casano? "Nacho, yo repito, es un socio pata, un psicópata, se victimiza para ganarse a la gente, pero es un manipulador muy profesional, me da de verdad asco la persona que es. Quien está en la casa puede ver la manera en que maneja las miradas para las cámaras, su sonrisa, está todo calculado". "No quiero volver a verlo en mi vida, yo se lo dije en la cara todo lo que pienso de él, porque de hecho es una persona despreciable, horrible y poquito a poquito se está mostrando. Quiere parecer buena gente, que cuida, que da comida a los demás, está en pura manipulación y eso me da un asco absurdo, porque es un tipo sin valores ni ética. Nscho Casano debería ser lo primero en salir de este reality".