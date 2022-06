Adamari López se abre de piernas y muestra su flexibilidad (FOTOS)

Mediante sus publicaciones deja claro que sabe como combinar perfectamente sus atuendos por prendas que no pasan de moda, gracias a estas fotografías se sabe que los pantalones florales, blusas estilo campirano y colores fuertes son sus favoritos ya que es lo que normalmente se le ve vistiendo en su Instagram.

La actriz puertorriqueña, Adamari López, es la clara muestra que no importan los años para lucir joven y espectacular, ya que nunca pasa desapercibida por su forma de vestir dejando claro que a sus 51 años siempre lucirá fenomenal. En su juventud fue estrella de telenovelas y la belleza siempre la ha acompañado.

En los comentarios la ex de de Toni Costa se encuentran algunos de sus fanáticos que le mandan piropos y otros que se encuentran muy sorprendidos por el atrevimiento que ha tenido Ada al tratar de posar así. Pues la mamá de Alaïa se abrió de piernas en una de las fotos que subió.

“¿Cuál de estas usamos de foto de portada? Me ayudan a elegir.” Fue de la descripción que utilizó Adamari López en una serie de tres fotografías que la boricua subió a Instagram . La gran sorpresa fue que en una de las instantáneas tenía una pose muy provocadora por parte de la puertorriqueña.

Adamari López se abre: ¡TODOS SORPRENDIDOS!

La mayoría de los comentarios que ha recibido Adamari López son de sus fans que se han quedado más enamorado de ella: “Otra otra otra.” “No no no que espectáculo mi amor! Te ves impactante.” “La colgada me encanta.” “Que hagan tres portadas!!! En todas te ves espectacular!!!”