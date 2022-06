Este es el caso de Luisiana, quienes han buscado la forma de evitar que el fallo de la Corte Suprema entre en vigor y por medio de una juez de distrito, decidieron buscar un bloqueo a la prohibición del aborto. Robin Giarrusso, dio la razón a la organización Center for Reproductive Rights; ahora, el bloqueo temporal permanecerá hasta el 8 de julio.

Bloqueo prohibición aborto EEUU: ¿A favor de las alternativas?

La juez de distrito de Nueva Orleans, Robin Giarrusso, dio la razón a la organización Center for Reproductive Rights, que impugnó la ley resorte de Luisiana porque su contenido es “vago”, indicó Efe. A través de un comunicado de prensa, la organización habló sobre el fallo de la Corte y la búsqueda ante otro tipo de opciones para evitar que entre en vigor la prohibición del aborto.

“El Center for Reproductive Rights y Boies Schiller Flexner LLP, con la abogada local Ellie Schilling, presentaron hoy una petición y solicitud de ayuda de emergencia de las llamadas “leyes de activación” del estado en nombre de Hope Medical Group for Women (Hope), la administradora de Hope, Kathaleen Pittman, y Medical Students for Choice.”, señala parte del comunicado de prensa. Archivado como: Bloqueo prohibición aborto EEUU