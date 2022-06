El mexicano Eduardo Verástegui se ha unido a la lista de los famosos que han reaccionado a la revocación de el derecho constitucional al aborto en Estados Unidos. Algunas celebridades han mostrado su molestia, pero otros como Eduardo, han tenido una reacción insólita ante lo que se está viviendo.

La Corte Suprema de Estados Unidos eliminó este viernes 24 de junio, el derecho constitucional al aborto sin restricciones durante el primer trimestre del embarazo, un precedente legal que se usa en el país desde 1973. La histórica decisión permitirá a cada estado decidir si permite o prohíbe las interrupciones del embarazo.

La Corte Suprema decidió con los votos de los jueces conservadores que no existe el derecho constitucional al aborto, dejando la decisión de permitir o no la interrupción del embarazo a los estados. Ahora se espera que millones de mujeres pierdan el acceso al aborto. Si bien este fallo legal cambiará la ley, no resolverá los argumentos sobre el aborto sino que los complicará.

Jubilosos activistas contra el aborto han logrado algo que parecía prácticamente imposible hace apenas unos años. Creen que ahora se salvarán las vidas de miles de bebés. El actor mexicano Eduardo Verástegui es una de las personas que han celebrado que esto se llevara a cabo.