Juan Vidal comprueba que ya le pagó a Cynthia Klitbo

Parece que el pleito entre Juan Vidal y Cynthia Klitbo ha llegado a su fin

El actor dominicano comprueba que ya le pagó a su ex

“Gracias por no soltarme en un momento tan difícil y vulnerable”, expresó en sus historias de Instragam “Ahora lo que sigue”. Luego de que fuera duramente criticado, y exhibido, por supuestamente no pagar una deuda que tenía con su ex, la actriz mexicana Cynthia Klitbo, el también actor dominicano Juan Vidal comprobó por medio de sus historias de Instagram que ya lo hizo y manda contundente mensaje. Hace apenas unos días, en el programa De primera mano, conducido por Gustavo Adolfo Infante, se dieron a conocer conversaciones que tuvieron los dos actores por medio de WhatsApp. Cynthia le echaba en cara A Juan que le estaba quitando lo que tenía para comer a ella y a su hija: “A ti no te urge ese dinero como a mí. Me demuestras el ser humano que eres”, dijo La Klitbo. Juan Vidal y su reencuentro esperado con Niurka Pero antes de entrar en detalles con este delicado tema, compartimos la imagen que subió Juan Vidal a sus redes sociales donde aparece con la bailarina y actriz cubana Niurka Marcos, con quien inició un romance mientras coincidieron en la segunda temporada de La Casa de los Famosos. “Que siempre bailemos juntos y de la mano al ritmo que nos quieran poner, Niurka”, escribió el artista nacido el 12 de febrero de 1977 en República Dominicana, quien días atrás aseguró en el programa Al Rojo Vivo, de la cadena Telemundo, que le pagaría cada dólar y cada peso a su ex, Cynthia Klitbo.

Niurka salió en su defensa En entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la bailarina y actriz cubana Niurka Marcos, quien era una de las grandes favoritas para obtener el triunfo en la segunda temporada de La Casa de los Famosos, salió en defensa de Juan Vidal y expresó que le parecía que Cynthia Klitbo estaba ‘muy ardida’. “”Yo sé que Cynthia es tu comadre (le dijo a Infante), verdaderamente me da mucho reparo que ella esté pasando por una situación que la esté proyectando públicamente como una mujer ardida, cosa que no se puede borrar. No se puede tapar el sol con un dedo”, dijo ‘Mamá Niu’, quien aparece en un romántico video junto a su actual pareja (PARA VERLO HAGA CLICK AQUÍ).

Juan Vidal asegura que ya le pagó a Cynthia Klitbo Como se mencionó líneas arriba, el actor Juan Vidal comprobó que ya le pagó a su ex Cynthia Klitbo con una foto que subió a sus historias de Instagram del ticket en el que se distingue claramente que depositó 80 mil pesos (aproximadamente, 4 mil dólares) con fecha del miércoles 27 de julio, pero también compartió un contundente mensaje. “Para todos los que tenían el pendiente. Aclaro además que no sucedió antes por oposición de la contraparte (refiriéndose a su ex). ¿Con qué intenciones? Solo ella sabe. Doy por concluido y cerrado este tema. Llevándome grandes lecciones de vida, entre ellas quién si, quién no y quién jamás”.

Agradece por el apoyo Inmediatamente después, Juan Vidal compartió otra imagen (con fondo negro), donde compartió que de esta ‘mala experiencia’, se lleva consigo el apoyo incondicional de muchas personas que lo han acompañado durante estos difíciles días: “A mi familia, la familia de mi hija, mis fans y mi actual pareja Niurka, gracias, gracias, gracias por no soltarme en un momento tan difícil y vulnerable. Ahora lo que sigue…” El actor dominicano no se salvó de las críticas de parte de los usuarios: “Y todavía se ofende, no pues wow con el tipo si ya enseñó el cobre”, “Pero el quemadón ya lo tiene”, “Le dio Niurka para pagarle”, “Muy digno, pero si no lo exponen no paga”, “Ahora lo que le espera con Niurka”, “Como siempre, a los que les cobran salen ofendidos”. ALGUNAS IMÁGENES FUERON TOMADAS DE ESTE VIDEO