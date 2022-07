¿Por qué se va del programa?

Y para evitar más ‘chismes’, la conductora reveló que se estará yendo de vacaciones por dos semanas. Ella, señaló que deseaba contar al público para evitar algún tipo de habladuría y hasta señaló que estaba siendo perseguida por los rumores de despido; Galilea, declaró que no solo ella será quien reciba vacaciones, sino que cada uno de los conductores también estarán teniendo un tiempo libre.

“Para los que están muy preocupados me voy dos semanitas, me urge la verdad… Y así nos está tocando a cada uno, pero para que no le digan, no le cuenten…”, declaró la mexicana en la transmisión del programa, anunciando que el próximo lunes se estará tomando las dos semanas de descanso que a cada conductor están ofreciendo. Galilea Montijo, no anunció que estará haciendo en ese tiempo libre.