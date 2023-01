La reacción de los conductores del programa no fue más que de conmoción ante la respuesta de Juan Rivera , sin embargo, no muchos creyeron lo que Juan estaba haciendo, y muchos aseguran que el productor estaba ‘actuando’ y que incluso, sabía como hacerlo. Archivado como: Juan Rivera rompe en llanto en La Casa de los Famosos

El show arrancó el pasado martes 17 de enero, y para mala suerte del productor, esta no era la respuesta que estaba, pues Juan llegó a la casa esperando ser uno de los finalistas. Y es que, aún no está confirmado que será el próximo eliminado, pero el público tendrá que votar por quién decidan que quiera que se quede.

La reacción negativa del público que desató la actitud de Juan

Los internautas reaccionaron de manera bastante predecible, debido a las críticas que Juan siempre ha recibido. Y es que no es por más que tanto él como su hermana Rosie Rivera, son unas de las figuras públicas más criticadas por el público. Esto, debido a las polémicas en las que se han involucrado, la familia Rivera siempre ha estado en diversas polémicas.

La respuesta del público ante la reacción de Juan desataron una ola de críticas enorme: “A lo que tiene que llegar para continuar en la casa, yo no me compro su actuación”, “Es un ridículo”, “Es puro show… él y Rosie solo están actuando para generar el dinero que ya no reciben desde que que no están en la empresa de Jenny”, “Ojalá este lunes lo saquen”, “Pa eso me gustabas aparte de hablador, llorón”, “Fuera Juan”, “Hay que sacarlo por llorón y ridículo”, expresaron muchas personas en comentarios a través del video compartido por ‘La Lengua Te Ve“. Archivado como: Juan Rivera rompe en llanto en La Casa de los Famosos