Juan Rivera realiza una polémica transmisión en vivo

El productor musical y youtuber, ¿reconoce que le tiene envidia a su hermano Lupillo Rivera?

También, reveló el motivo por el que dejó de trabajar con su sobrina Chiquis “Es triste que hablando mal de la familia haces dinero“. De nueva cuenta, el productor musical y youtuber Juan Rivera causa polémica en una transmisión en vivo en la que se le preguntó si en realidad todo este tiempo le ha tenido envidia a su hermano, Lupillo Rivera, además de revelar el motivo por el que dejó de trabajar con su sobrina Chiquis. En una plática en vivo que tuvo con el periodista Mich Rubalcava, video disponible en su canal oficial de YouTube, el hemano de La Diva de la Banda, también fue cuestionado si es verdad que Lupillo era el que le tenía envidia, pero a Jenni Rivera, quien murió en un trágico accidente aéreo el 9 de diciembre de 2012 tras dar un concierto en Monterrey, Nuevo León. “¿Le tengo envidia a Lupillo?”, Juan Rivera responde Sin esperar mucho tiempo, el periodista Mich Rubalcava, a quien se le recuerda por ser uno de los conductores del programa De primera mano, de Imagen Entretenimiento, le preguntó a Juan Rivera sí le tenía envidia a su hermano Lupillo, tomando en cuenta que El Toro del Corrido ‘pegó’ en el mundo de la música antes que él, a lo que respondió de la siguiente manera: “Tú tienes amigos, me imagino, en diferentes ámbitos de la vida… Sí tú nunca has querido ser abogado, ¿por qué envidiárselo? Yo no siento la necesidad de envidiar a nadie, yo vivo la vida que yo he querido vivir. Mi sueño más grande no es ser famoso, mi sueño más grande no es tener dinero, mi sueño más grande es morirme al lado de mi esposa, ver a mis hijos triunfar y ser felices en lo que ellos quieran hacer”.

Juan Rivera compara su vida con la de su hermano Lupillo Después de confesar que formó parte de la industria de la música por la necesidad de mantener a su familia, Juan Rivera se dispuso a comparar su vida con la de su hermano Lupillo: “Lupe tiene mucho éxito, o tuvo mucho éxito, fue muy famoso. Yo algún día podré llegar a ser famoso, no sé, pero mi estabilidad en mi hogar, para mí, ese es éxito”. “¿Qué tengo que envidiarle yo a mi hermano? Yo nunca he sido de vivir una vida lujosa, tengo lo que quiero, gracias a Dios tengo una propiedad aquí y allá, mi mujer está conmigo feliz, me ha perdonado todas las estupideces que he hecho en la vida, tengo una gran mujer a mi lado que es lo más fuerte que tengo en mi vida. Hay personas que tienen mucha fama, mucho dinero, pero en un hogar vacío…”.

El productor musical asegura que parte del éxito de Lupillo es gracias a él En otra parte de esta reveladora charla, Juan Rivera aseguró que él fue el compositor de algunos de los corridos que más le ‘pegaron’ a su hermano Lupillo, aunque también contó algo que pocos sabían: “Lo que más le pegó a Lupe, una de las cosas fue estar rapado. Yo recuerdo que cuando me subi a un escenario por primera vez ‘pelón’, él me dijo que eso no se hacía, que los artistas no hacían eso, y yo le respondí que no era artista, que solo quería llevarme 100 ‘bolas’ (dólares) a la casa”. El youutuber recordó que cuando su hermano se divorció, a finales de 2018, se preocupó mucho porque creía que estaba cayendo en depresión: “Su carrera estaba por los suelos… Empezamos a trabajar en diciembre de ese año y principios de 2019, y por dos años, lo primero que hacía yo era agarrar mi teléfono y checar cómo iba su música y lo mismo hacía por las noches”.

“Yo le formé un equipo completo”: Juan Rivera Después de dejar en claro que no le tiene envidia a Lupillo, Juan Rivera confesó que, cuando trabajaron juntos, él le formó un equipo completo a su hermano, desde promotores en México y EEUU hasta personas encargadas de las relaciones públicas: “Trabajé dos años muy duro con el afán de ver a mi hermano triunfar otra vez y empezó a triunfar otra vez”. Por último, Mich Rubalcaba no se quedó con las ganas de preguntar algo que muchas personas sospechan: que si en realidad Lupillo era el que le tenía envidia a su hermana Jenni Rivera. El productor musical no quiso hacer comentario alguno porque, dijo, se le haría injusto de su parte, ya que él no está ni en la mente ni el corazón de Lupillo Rivera: “Él nunca me expresó algo así, eso es cosa entre Lupe y mi hermana” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ)