¡PREOCUPA A SUS FANS! Tras resurgir el video de “El Puma” en el escenario utilizando un tanque de oxígeno, las dudas al respecto no han dejado de surgir y preocupar a sus fanáticos. El popular cantante venezolano informó en una entrevista sobre los cambios que tuvo su salud al paso de los años y lo necesario que es utilizar el tanque de oxígeno para él.

José Luis Rodríguez declaró que no sabe lo que originó su enfermedad y también, destacó que ha sido difícil para él poder luchar con este padecimiento de salud debido a que en ocasiones no le permite respirar y esa sensación le “desespera”, según indicó Fama citando la entrevista que sostuvo el cantante con Yordi.

“Se te enduren los pulmones, hasta que llega el momento en el que no puedes respirar, te asfixias. Tú puedes estar sin comer varios días, sin tomar agua varios días, pero sin respirar ni un minuto. Es lo más desesperante que yo encuentro”, informó ‘El Puma’ durante la entrevista que sostuvo con Yordi en una entrevista que fue publicada el pasado 11 de septiembre.

En los relatos que dio a conocer el cantante venezolano, señaló que la fibrosis provocó que se endurezcan los pulmones hasta un punto donde no puedes respirar y eso causa la asfixia. Al igual, declaró que para él esa sensación es la peor que puede ocurrirle, ya que sentir que no puede obtener aire le desespera y genera una situación más complicada.

José Luis Rodríguez Puma: ¿Más de 10 años luchando con la enfermedad?

Durante su espacio en el programa del presentador mexicano, declaró que luchó con la enfermedad alrededor de 10 años y durante ese tiempo no sabía lo que le estaba ocurriendo y por lo mismo, él se fue debilitando. Pero, no solo luchó contar el padecimiento, sino que los médicos no podían ayudarle hasta que dieron con una especialista en el campo que le diagnosticó la fibrosis pulmonar idiopática, informó Fama.

La especialista declaró que no había cura para dicha enfermedad. Aunque, para ese momento decidió buscar una segunda respuesta sobre lo que le estaba ocurriendo y por ello, no dudó en escuchar a un médico que les informó que había una solución: el trasplante pulmonar. De acuerdo con José Luis Rodríguez, no deseaba hacerse el trasplante hasta que le convencieron hacerlo.