El hijo de Eugenio también se le quedó viendo a los ojos y después de unos segundos en silencio incómodo uno de los integrantes de 'Miembros al aire' soltó una carcajada. Parecía que José Eduardo no tendría qué decir, pero para sorpresa de muchos el comediante lanzó otro comentario pesado en respuesta.

La reacción de los internautas no se hizo esperar

“O a los que sí aceptaron en vida ¿no? También”, fueron las palabras de José Eduardo ante la reacción que el hijo de Paco Stanley tuvo con él. Entre risas y caras de asombro ambos conductores de ‘Miembros al aire’ decidieron chocar los puños dando así por terminado el incómodo momento que ambos pasaron.

Justo en ese momento el hijo de Eugenio Derbez y el conductor llegaron a un acuerdo, frente a las cámaras dijeron que ya no se llevarían tan pesado, la reacción por parte de los internautas no se hizo esperar, "Ya era hora que Jose Eduardo se defendiera! El es maravilloso", "Paul y José Eduardo, que bárbaros con sus bromas tan crueles!", "Lo dejo calladito a Paul", "Lo bueno que no se lo toman enserio", se lee. PARA VER EL VIDEO DA CLICK AQUÍ.