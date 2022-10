Alfredo Adame sorprende a todos al dar reveladora entrevista

El actor mexicano, quien sufrió una brutal golpiza hace apenas unos días, ‘da la cara’ tras salir del quirófano

“Ojalá se atienda su salud mental”, le dicen algunos usuarios “Este hombre tiene un problema severo de llamar la atención”. Fue el pasado lunes, por medio de sus redes sociales, que el actor y conductor mexicano Alfredo Adame informó que tendría que ser operado de emergencia luego de la brutal golpiza que recibió hace unos días afuera de su domicilio por defender a una mujer herida que se encontraba en este lugar. Pero ahora, tras salir del quirófano, el presentador de televisión sorprendió a todos al dar una reveladora entrevista al programa Ventaneando de TV Azteca, conducido por Pati Chapoy, ya que nadie se esperaba, a pesar de que lo ha hecho a través de su cuenta oficial de Instagram, que se dejara ver de la manera en que se encuentra actualmente. Simplemente impresionante. Alfredo Adame se recupera de su cirugía Desde la comodidad de su hogar, con una imagen que a muchos les parece escalofriante, Alfredo Adame le contó a Pati Chapoy que se ha estado poniendo hielo de seis a siete veces por día por espacio de 20 minutos, lo cual le ha ayuadado a bajar la hinchazón de su rostro: “El hielo es milagroso, más el arnica y todo esto”. Luego de que lo dieran de alta al mediodía de ayer, el actor y conductor mexicano reveló que le fue muy bien en su operación y que nunca le dolió nada: “La operación si fue de ‘caballo’ porque son cuatro placas de titatnio, es una operación muy complicada, el ojo si está muy inflamado, pero afortunadamente, no hay desprendimiento de retina”.

Espera que esta ‘pesadilla’ acabe en dos semanas A continuación, el exconductor del programa Hoy de Televisa comentó que espera estar mejor en dos semanas más, y que dentro de 5 o 6 días, espera que esa parte de su rostro se haya desinflamado al cien por ciento. Por otra parte, mencionó que ya se presentaron dos videos donde se distingue a sus agresores, los cuales son diferentes al video que se mostró en televisión y redes sociales. “Cuando ustedes ven que yo tiro la patada, un minuto y medio antes ya había empezado la bronca. Entonces, un vecino de al lado y un vecino de enfrente tomaron video de cuando yo me acerco al cuate con el teléfono en la mano y le digo: ‘oye, ¿qué te pasó, amigo, te puedo ayudar en algo?’, porque él estaba gritando que necesitaba un celular para hablarle a no sé quien, yo lo vi tan desesperado que me acerqué con el celular”.

Golpearon a Alfredo Adame con una piedra Más adelante, Alfredo Adame confesó que por un puñetazo no pudo haber quedado de la forma en la que quedó, y que por medio del peritaje correspondiente, se buscará demostrar que su agresor lo golpeó con una piedra, uncluso su acompañante también tenía una piedra en la mano con la intención de utilizarla: “Por lo pronto, están en la cárcel y en un mes se lleva a cabo la audiencia”. A la pregunta de cómo toma los memes que se le han hecho a raíz de esta brutal golpiza, el actor y conductor mexicano respondió que hasta él mismo se hizo uno: “La verdad es que yo soy un hombre feliz, todo me da risa, la gente cree que soy enojón y no, yo contesto cuando me provocan y cuando me ofenden y me insultan, pero yo la vida me la tomo muy a la ligera”.

“No he tenido problemas para dormir”, asegura Alfredo Adame Para finalizar con esta entrevista, y contrario a lo que se pensaría, Alfredo Adame aseguró que no ha tenido problemas para dormir, incluso que durmió muy bien en el hospital: “¿Qué es lo que pasa? Es una banda de narcomenudistas, mataron al tío y al hermano de uno de ellos y dijeron que no me habían tocado, toda una sarta de mentiras”. “Si me hubieran dado cinco centímetros arriba, igual me causa un daño cerebral, pero no sucedió, estoy bien y en 15 días estoy otra vez dando lata para el siguiente golpe mediático”, finalizó el actor, quien no se salvó de las críticas de los internautas: “Ojalá se atienda su salud mental y salga adelante”, “Ya que se ponga en paz este hombre”, “Este hombre tiene un problema severo de llamar la atención. ¿Es necesario que salga a cámara así?” (PARA VER EL VIDEO HAGA CLICK AQUÍ).