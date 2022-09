El presidente de México no tuvo de otra más que reconocer que este miércoles 21 de septiembre había sido un día muy difícil en materia de seguridad para el país, en especial por la cantidad de asesinatos en el estado de Guanajuato: “Ayer fue uno de los días de más violencia, de más homicidios, hubieron 91 homicidios pero saben dónde hubieron más? En Guanajuato para variar”, comenzó expresando AMLO.

El presidente de México es ‘encarado’ y no acepta que su gobierno es el más violento ya

Y tras reconocer el día difícil, AMLO prosiguió: “Ya le vamos a dar la palabra a Jorge (Ramos), porque está aquí de invitado especial y siempre hay que ser generosos con los que nos visitan”, expresó mientras el comunicador de noticias estaba desesperado por hablar y ‘encarar’ al presidente de México, lo que finalmente sucedió.

Las palabras de Jorge Ramos para el mandatario mexicano fueron contundentes: ya es el gobierno mexicano más violento con gran cantidad de muertos, pero AMLO no lo quiso reconocer alegando que el periodista ‘interpretaba mal’ los datos: “No coincido contigo, no estoy de acuerdo y considero que no tienes razón”, dijo Andrés Manuel López Obrador.