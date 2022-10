Cabe mencionar que ahí, el mandatario estaba cenando con dos legisladores demócratas locales, las representantes Karen Bass y la supervisora ​​del condado de Los Ángeles, Hilda Solis. Biden no acepto el descuento que se le hizo al momento de pagar su pedido e hizo lo inesperado.

En el empleado del restaurante, Biden pidió la orden para llevar a Bass, pagando en efectivo. "¿Qué te debemos?", dijo el presidente. Un 50 por ciento de descuento por 'servicio público' ayudó a recortar la factura, mencionó el trabajador, a lo que no quiso aceptar el presidente.

Paga la cuenta de próximo cliente

Ante este descuento, Joe Biden no podía creer lo que escuchaba y no aceptó el descuento de ‘servicio público’, por tal motivo decidió no pagar los 16 dólares y le dió al cajero un total de $ 60 dólares. “Aquí, déjame darte otros $ 45, y la próxima persona que entre, dáselo gratis”, dijo Biden. El cajero puso el saldo en un bote de propinas.

Siendo un generoso gesto, muchos internautas no podían creer lo que habían visto y comenzaron a tocar el tema de la inflación en los Estados Unidos. "¡Con la inflación causada por sus pólizas, necesita gastar un poco más de gramos!", dijo un internauta en la cuenta de Twitter del presidente.