Los datos precisos de este fenómeno natural fueron recabados por el equipo del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS, por sus siglas en inglés) y fue determinante para poder actuar lo más pronto posible, pues los terremotos no se pueden predecir sino a solo segundos antes de que sucedan.

Además, hasta el momento no se tenía reporte de personas lesionadas, muertas o daños considerables por el movimiento telúrico, sin embargo, están al pendiente, pues en las horas siguientes es común que se presenten réplicas y estará listo para actuar en caso de que la población lo requiera. Archivado como: Sismo Papúa Nueva Guinea

¿QUÉ HACER DURANTE Y DESPUÉS DEL TEMBLOR?

Durante un terremoto se pide primero que nada mantener la calma y ubicarse en la zona de seguridad. Es importante alejarse de objetos que puedan caer y de ventanas. Recuerda que si te encuentras en tu automóvil, estaciónate y aléjate de edificios, árboles de gran altura o postes

Si te encuentras en zonas costeras, aléjate de la playa, ríos, arroyos, zonas pantanosas o lagunas y refúgiate en zonas altas.

Después de movimiento telúrico es importante que revises tu casa, usa el teléfono sólo en caso de emergencia, no enciendas cerillos o velas hasta asegurarte que no hay fuga de gas. Se debe estar informado y no regar rumores, atiende las recomendaciones de las autoridades y recuerda que se pueden presentar réplicas del sismo, por lo que es importante mantenerte alerta. Archivado como: Sismo Papúa Nueva Guinea