"ÉL ESTÁ MÁS INCÓMODO Y ELLA DESENCAJADA". JLo es captada regañando a Ben Affleck en pleno show en vivo: "No tardan en el divorcio" (VIDEO)

Y es que JLo se puso bastante apenada por lo que le dijo su marido cuando de pronto se da cuenta que la estaban grabando y no le quedó de otra más que guardar la compostura e intentar sonreír para disimular como si no hubiera pasado nada mientras que Ben Affleck sin mayores problemas hizo cara de ‘niño regañado’ y se puso serio.

¿JLo se pasa de ‘tóxica’ con Ben Affleck?

Distintas páginas de Instagram como ‘La Lengua Te Ve’ hicieron eco del bochornoso momento de JLo y Ben Affleck por lo que la gente no dudó en reaccionar: “Jajaja esos ahorita se divorcian ya mismo ella no van aguantar más”, “Estos dos no van a durar ella es muy controladora”, “A lo mejor quería ir por un trago y ella le dijo que no”, “Ya se aburrió de él”, “Tóxica”, “Él le dijo que quería ir al baño y ella le dijo ‘otra vez?'”.

Pero las burlas para la pareja continuaban: “Él está más incómodo y ella desencajada”, “Eso es normal en un matrimonio”, “¿Estaría pasadito de tragos?”, “No tardan en el divorcio, ella necesita un macho”, ” Le dijo: ‘estoy aburrido ya me quiero ir, y JLO callate, te dije que nos quedamos hasta el final'”, “A lo que llegan…nada felices… él no puede ni moverse… la madrastra no se lo permite….cuanta hipocresía”, “Yo no me hubiera casado con ese man”, “OMG deja el látigo en tu casa JLO”.