En un intento por defenderse la inmigrante hispana grabó todo lo que ocurría con las mujeres. Estos videos fueron compartidos con MundoNow , y en los mismos se puede ver y oír a las atacantes justificar aceptar que cometieron un delito “ que puede venir la policía, que yo he cometido un error y hasta allí. No pasa nada, pero tú eres Machu Picchu y eso es un problema”.

Cuenta que lo que más molestó a las dos mujeres blancas, fué ver que ella era latina “comenzaron a insultarme, a decirme que básicamente no importaba que las grabara porque yo era mierda… porque en sus términos ser latina igual a la mierda… que no era nada comparado al delito o al error que ellas habían cometido al estar conduciendo bajo ebriedad”.

Inmigrante recibe insultos raciales. Lo que vivió Adriana González de 31 años no se lo desea a nadie, dice que es la peor pesadilla de un inmigrante en cualquier parte del mundo, ser víctima de un ataque de odio racial .

"Afortunadamente, Adrián estuvo allí para defenderme (su novio) a costa de que el también recibiera golpes, fue frustrante porque él no podía defenderse, ni defenderse… solo podía separarme de ellas, cuando me tenía enganchada en su ataque violento", apunta Adriana.

Lo que vino después lo muestran las imágenes de manera aterradora, de lo verbal se pasó a lo físico y una lluvia de golpes cayó sobre la inmigrante. “Me tiraron al suelo, me patearon, me mordieron”.

"Resultamos con golpes en la cabeza, rectificación de las cervicales, un esguince de tobillo, mordidas y más, pero lo importante es que las heridas sanan y que todo ese odio es reflejo de ellas, no mío", apunta la joven de 31 años.

La policía llegó de manera violenta

Finalmente la policía local llegó. “Cuando llegó la Guardia Civil también actuaron de forma violenta, el control de alcohol, salió muy alto por lo que pudimos escuchar, incluso escuche el comentario de esto, espera retirar el carnet de conducir. No tengo conocimiento de si estaban bajo efecto de otra sustancia”.

La venezolana recalcó que es necesario denunciar este tipo de ataques para que no sigan ocurriendo "yo tengo ocho años en España y hace una semana no me hubiera creído que esto pudiera haber ocurrido aquí en la provincia de alicante, mucho menos a mi o a quien sea que yo conociera… parece algo imposible pero sucede".