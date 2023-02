Tren se descarrila Florida: Transportaba miles de galones de propano

Por su parte el Cuerpo de Bomberos del Condado de South Manatee, quien acudió rápidamente al lugar, afirmó que uno de los vagones transportaba alrededor de 30,000 galones de propano. Afortunadamente, no se han reportado ninguna persona herida tras el terrible accidente. Archivado como: Tren se descarrila Florida

De acuerdo con la versión de las autoridades, han dado a conocer que cinco de los autos transportaban placas de yeso, mientras que el sexto transportaba propano. Otro vagón de tren que no volcó también transportaba propano en ese momento y saltó la vía durante el descarrilamiento parcial, según Fox 13 .

¿Hay peligro?

A través de las redes sociales, han compartido algunas imágenes del descarrilamiento del tren, a simple vista no se logra observar ninguna fuga de alguno producto peligroso.”Tenemos drones. Dirigimos el equipo de materiales peligrosos para el condado de Manatee y estábamos en el aire con nuestro dron que tiene capacidades térmicas”, explicó el jefe Robert Bounds, según Daily Mail.

Hasta el momento, los equipos de materiales peligrosos todavía están monitoreando: "Pudimos mirar el tanque y determinar los niveles del tanque desde el exterior, mostrará diferentes colores si algo realmente tiene fugas. No hay fugas. No hay daños físicos reales en el tanque aparte del vuelco, pero no hay daños significativos", agregó.