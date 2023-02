Melgar quedó tendida en el pavimento agonizando entre las calles Rutland y Lamar Blvd, en Austin, Texas , el pasado once de febrero en horas de la madrugada.

“Necesitamos que la policía haga su trabajo.. que no quede impune su muerte”

“Lo que le paso a mi hija no tiene nombre. Lo que le paso fue un asesinato. Necesitamos que la policía haga su trabajo.. que no quede impune su muerte”, dijo a MundoNow con voz quebrada su madre Dolores Guillen Melgar.

Amigos y seres queridos han abierto un cuenta de Go Fund Me, para poder dar sustento a las tres niñas que no volverán a ver más nunca a la mujer que les Dios la vida, Laura, su mamá.