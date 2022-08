Incendian autos de jugadores de Aldosivi

Esto por su derrota 2 a 0 contra Godoy Cruz

Compromete su permanencia en la máxima categoría del fútbol argentino

Personas desconocidas incendian los autos de algunos jugadores de Aldosivi horas después de la derrota 2 a 0 ante Godoy Cruz que comprometió su permanencia en la máxima categoría del futbol argentino, de acuerdo a información que ha sido publicada en los portales de noticias como Olé y la agencia AP.

El violento suceso ocurrió el jueves por la noche en el estacionamiento del complejo de entrenamiento del “Tiburón” en la ciudad de Mar del Plata, 400 kilómetros al sur de Buenos Aires. Los futbolistas habían dejado sus vehículos aparcados antes de viajar a la provincia de Mendoza para el duelo por la 13ma fecha del campeonato.

“NUNCA ME TOCÓ VIVIR ALGO ASÍ”

“Nunca me tocó vivir algo así”, expresó el delantero uruguayo Santiago Silva a periodistas el viernes en el aeropuerto Jorge Newbery de Buenos Aires, donde aterrizaron antes de emprender el regreso en un autobús a Mar del Plata. “Son cosas materiales, pero no tenemos que acostumbrarnos a este tipo de cosas. Se han hecho habitual estas agresiones, es normal”, indicó Silva. “El fútbol es un deporte, claro que hay que ganar. A nosotros no nos están saliendo las cosas, tenemos que seguir trabajando para salir adelante”.

Cinco autos pertenecientes a jugadores y a un ayudante del entrenador Leandro Somoza fueron incendiados, confirmó el departamento de bomberos de la ciudad. No hay detenidos por el siniestro, pero el ataque a los automóviles de jugadores es un método de escarmiento característico de los barrabravas –hinchas violentos– por malos resultados, se informó sobre la noticia de que incendian autos de jugadores de Aldosivi.