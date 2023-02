Las duras imágenes son apenas de segundos y en ella se observa cómo rescatistas apoyan una labor en un edificio y el techo termina colapsando sobre varios enterrándolos, sin embargo, no se ha declarado por parte de la SEDENA que ese sea el momento en que ‘Proteo’ perdió la vida, pero después se publicó la desgarradora despedida del guardián del agente canino.

En una cuenta no oficial de Twitter llamada ‘Dora Alvarenga’ se publicó un supuesto video en el que se aseguraba correspondía al derrumbe que habría quitado la vida al perrito ‘Proteo’ durante las labores de rescate de sobrevivientes en Turquía al terremoto de hace unos días que al momento contabiliza más de 34 mil muertos.

El guardián del perrito ‘Proteo’ se despide devastado

A través del TikTok de la SEDENA se pueden ver imágenes de Proteo durante sus labores como rescatista en forma de homenaje, pero entonces apareció su guardián el soldado Villeda quien conmovido y devastado por la pérdida de su fiel amigo y compañero, le dedicó emotivas y sentidas palabras en son de despedida.

“Quiero decirte que me siento orgulloso de ti, porque siempre fuiste un perro fuerte, un perro trabajador, que nunca te diste por vencido. Ahora sólo me queda agradecerte por haberme traído, lamentablemente no vas a poder llegar conmigo, siempre te estaré recordando. Todo México espero que siempre te recuerde, que nunca te olviden. Algún día nos volveremos a ver”, finaliza el guardián de Proteo.