La semana pasada, el gobierno de Estados Unidos que un objeto no identificado se encontraba sobrevolando sus cielos. Al menos 3 aparatos ha detectado el gobierno estadounidense en la última semana. Beijing afirma que tienen fines civiles, pero el gobierno de Biden señala que están equipados con equipos de inteligencia

La Casa Blanca defendió el lunes el derribó de tres objetos no identificados en tantos días, aunque reconoció que no tenía indicios de que estuvieran destinados a la vigilancia de la misma manera que el globo chino de gran altitud que atravesó el espacio aéreo estadounidense. a principios de este mes.

“Queríamos asegurarnos de que el pueblo estadounidense lo supiera, que todos ustedes lo supiera. Hemos escuchado mucho al respecto, me encantó la película ‘ET’, pero lo dejaré ahí.”, dijo la funcionaria, causando la risa de los reporteros. ARCHIVADO DE: Casa Blanca globos derribados

En conferencia de prensa, la Casa Blanca dio a conocer este lunes 13 de febrero que “no hay indicios de actividad extraterrestre” en objetos no identificados que en días anteriores sobrevolaron territorio de Estados Unidos y que fueron derribados por orden presidencial, indicó la vocera del gobierno norteamericano Karine Jean-Pierre.

Casa Blanca globos derribados: ¿De dónde venían los globos?

El general Glen VanHerck, jefe del Comando de la Defensa Aeroespacial de América del Norte (Norad), dijo no podía “descartar nada” en respuesta a una pregunta de un periodista sobre un posible origen extraterrestre, una frase que se volvió viral: “No he descartado anda en este momento?

Aunque se confirmo que se trataba de un Objeto Volador No Identificado, no quiere decir que sea de origen extraterrestre. Eso solo es para tratar de investigar una aeronave de la que no se tiene registro. ARCHIVADO DE: Casa Blanca globos derribados. VER RUEDA DE PRENSA DE LA CASA BLANCA AQUÍ.