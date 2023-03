Milán y Sasha, hijos de Shakira y Piqué protagonizan momento que se hace viral

Los pequeños acompañaron al exfutbolista a la Final Four de la Kings League

92 mil personas pudieron ver lo que el ex de Shakira hizo a sus hijos

Gerard Piqué sigue en los reflectores y las burlas y exposiciones en su contra no paran gracias a que se ha ganado la antipatía no sólo de los seguidores de Shakira sino del público en general y es que su comportamiento en público tampoco ayuda y ahora protagonizó un momento incómodo con sus hijos Milán y Sasha.

Ahora, varios medios de comunicación como ‘Récord‘, dan cuenta de lo que sucedió en la Final Four de la Kings League a la que por supuesto el ex de Shakira acudió y no sólo con su novia Clara Chía, sino también con los pequeños Milán y Sasha, quienes de verdad no se guardan nada y en esta ocasión ¿demostraron no estar contentos con su papá?

Hijos de Shakira protagonizan momento bochornoso

¿Shakira estará furiosa cuando vea las imágenes? Y es que Piqué ha dejado mucho que desear en su comportamiento con sus hijos pues si no los olvida en una tienda, no los acompaña a casa bajándose del coche en plena lluvia para que los niños lleguen con bien, y ahora fue expuesto gozando mientras los pequeños se aburrían con todo.

Milán y Sasha acompañaron hace unos días a Shakira en EEUU para cantar en el show de Jimmy Fallon y se mostraron muy contentos al ver la presentación de su famosa mamá, sin embargo el contraste con Piqué es notable, pues mientras el exftubolista estaba animado saltando con uno de sus amigos coreando a su equipo, sus hijos se deshacen en aburrimiento.