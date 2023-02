La heredera del equipo sufrió cuatro conmociones cerebrales anteriormente

Con información de “Mundo Deportivo”, afirman que la heredera de los Jefes de Kansas sufrió anteriormente cuatro conmociones cerebrales, Gracie quería formar una carrera en el futbol, pero dichos problemas terminaron por alejar a la celebridad de la cancha.

Sin embargo, eso no la derrotó y dijo lo siguiente en cuanto a su primer maratón del pasado Julio: “Me inscribí en mi primer maratón unas 13 horas antes de que comenzara la carrera, me arriesgué, me inscribí alrededor de las 5 pm. ese día, y lo corrí a las 6 a.m. del día siguiente; y lo terminé en tres horas y 45 minutos, y eso fue lo que inició mi carrera en el maratón”