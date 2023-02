Desde el año del 2016 ha mantenido su actual relación, donde incluso apenas el año anterior, ambos tuvieron una hermosa hija, pero muchos recuerdan a su ex pareja. Se trata de la modelo Irina Shayk, quien fue la reconocida novia de Cristiano y que hoy en día se encuentra triunfando en el mundo del modelaje.

Cabe recordar que la relación entre el futbolista y la modelo tuvo una duración de cinco años, el cual es considerado uno de los vínculos más formales que ha tenido la ex estrella del Real Madrid. Con el pasar de los años, el amor se fue acabando debido al distanciamiento hasta que dieron por terminada la relación.

Cabe mencionar que en ese momento Cristiano aún no tenía la popularidad que tiene hoy en día, ya que apenas comenzaba su carrera futbolística. Se ha mencionado que Jardel se convirtió en un gran apoyo para Ronaldo, ya que cuando empezaba a despegar en el fútbol, ella siempre estuvo a su lado apoyandolo.

Hasta el día de hoy, la presentadora aún sigue siendo cuestionada sobre la historia de amor que hicieron ella y Cristiano Ronaldo, pero gracias a su profesionalismo, la ex novia de CR7 menciona que "es cosa del pasado". En ese tiempo la carrera del delantero iba en aumento con Inglaterra.

Cabe mencionar que en alguna ocasión la actriz compartió ante los medios de comunicación que en la primera cita con el astro portugués lo único que hicieron fue mirar juntos la serie "Fools and Horses". El deportista se encontraba bebiendo un té en ese momento, comenzó a circular una versión la cual decía que ambos bebieron vino y tuvieron una cena romántica, esto fue desmentido.

Nereida Gallardo

Justo antes de que el delantero de la Selección de Portugal fuera anunciado como refuerzo del Real Madrid, el astro conoció a la modelo y emprendedora española Nereida Gallardo. Su romance se dio a conocer gracias a que fueron fotografiados en distintas ocasiones juntos.

El noviazgo no duró mucho entre ambas celebridades, incluso en alguna ocasión la modelo español hizo polémicas declaraciones ante los medios sobre en ese tiempo ya su ex. La ex pareja del futbolista dejó a entrever que el delantero del cuadro merengue sería homosexual, según Fansided.