Gio Rosado habla de su nuevo proyecto ‘La Semanal Live’

“A veces veía entrevistas de los artistas y decían ‘nunca me lo imaginé’ y yo ¿cómo que nunca te lo imaginaste? como que no entendía porque decían eso” explicó el puertorriqueño luego de recordar el sentimiento de ver un gran anuncio en la ciudad de Nueva York promocionando el podcast, el cual dijo jamás imagino que pudiera pasar.

Sobre los invitados del programa

Gio Rosado tuvo como invitado en su primer programa a Manuel Turizo y nos reveló que su segundo invitado sería Myke Towers. Sin embargo, al cuestionarle a quien sería su entrevistado de ensueño para tener en el programa, se negó a dar una respuesta entre risas, argumentando que esperaba no se le arruinara el deseo.

“No lo voy a decir, no lo voy a decir, pero me gustan muchos y quiero entrevistar a muchos artistas pero no voy a dar mi top top. No voy a decir porque creo que está mucho más cerca de lo que piensan y no quiero decirlo”. Rosado cree que su entrevista de ensueño está cerca y no quiere dejar más pistas. ‘La Semanal Live’ es un podcast emitido cada viernes en el Twitch de Amazon Music a las 9 de la noche.