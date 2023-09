¿Qué decía el Dr. Frank Suárez del magnesio?

A continuación, aseguró que el magnesio es un mineral «milagroso» y que muchas personas no saben que es antidepresivo.

Magnesio: El mineral ‘milagroso’

Antes de continuar, el especialista en obesidad y metabolismo aseguró que el mineral que necesita la población es el magnesio.

«Me he dado cuenta a través de los años que es imposible controlar la diabetes sin magnesio», comentó el Dr Frank Suárez.

Segundos después, el empresario puertorriqueño dijo que este mineral es antidepresivo y en ocasiones funciona mejor que otros medicamentos.

«No se lo venden, no se lo ofrecen, porque no les deja plata, no les deja dinero, pero el magnesio es completamente antidepresivo», dijo.