10 estudiantes de secundaria sufren posible sobredosis en plena clase

50 bomberos en la escuela

La situación provocó la movilización de al menos 50 bomberos, que se dieron a la tarea de revisar cada salón de la institución para asegurarse de que no habían más estudiantes enfermos, detalló La Opinión. “Posiblemente era un cannabis comestible”, agregó Scott. Los estudiantes estaban “aletargados como si estuviéramos viendo que sus rostros se veían un poco vidriosos”.

Tras la verificación de los estudiantes, el personal de atención primaria pudo determinar que los jóvenes no se encontraban bajo los efectos del fentanilo, por lo que no aplicaron naloxona, fármaco para revertir sobredosis de opioides, informó Los Ángeles Times. “Esto no es ningún tipo de sobredosis relacionada con el fentanilo. Queremos asegurarnos de que todos lo sepan”, dijo Scott.