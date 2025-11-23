Ácido fólico: El pequeño nutriente que impulsa grandes cambios en tu salud!

Ácido fólico, nutriente esencial

Beneficia defensas y energía

Presente en alimentos naturales

El ácido fólico suele pasar desapercibido, pero su impacto en el organismo es mucho mayor de lo que la mayoría imagina.

Aunque solemos creer que una dieta variada basta para obtener todas las vitaminas necesarias, las fuentes de salud pública como New Mexico Health advierten que muchos no alcanzan los niveles adecuados solo con los alimentos.

Aquí comienza la relevancia del ácido fólico: una vitamina esencial para la creación de nuevas células, la protección del ADN y la prevención de problemas de salud importantes.

A continuación, una guía clara y práctica sobre por qué esta vitamina es tan valiosa en la vida diaria.

La importancia del ácido fólico en la salud

1. Por qué el ácido fólico es esencial para su cuerpo

El ácido fólico, conocido también como vitamina B9, participa en procesos fundamentales del organismo.

Según New Mexico Health, es clave para formar ADN y mantener nuevas células. Además, colabora en prevenir defectos de nacimiento y cambios en el ADN que podrían derivar en cáncer.

Otras fuentes destacan que, una vez dentro del cuerpo, el folato se convierte en su forma activa y contribuye directamente a funciones vitales.