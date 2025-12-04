¿Se puede revertir la diabetes? Descubre Lo que dicen los expertos!

Diabetes : Reversión posible con cambios

La enfermedad progresa con el tiempo

Hábitos saludables son claves

La pregunta aparece una y otra vez: ¿Es posible revertir la diabetes?

Las respuestas pueden ser confusas, pero las investigaciones más recientes y especialistas como el Dr. Obidiugwu (Kenrik) Duru, de UCLA, junto con información de la American Diabetes Association y la Endocrine Society, ofrecen una visión clara, práctica y basada en evidencia.

Estudiemos, a través de la ciencia, cómo funciona realmente este proceso y qué posibilidades existen para revertir la diabetes.

Todo lo que debes saber sobre la Diabetes y su posible reversión!

Qué es realmente la diabetes

Esta enfermedad se define por un punto final común: niveles elevados de azúcar en sangre.

Esto sucede cuando la insulina no se produce correctamente o no puede usarse de forma eficiente.

El resultado es el mismo: la glucosa se acumula en la sangre y puede generar complicaciones como pérdida de visión o enfermedad renal.

Según el Dr. Duru, distintos factores pueden causar diabetes, pero todos llevan al mismo desbalance metabólico.