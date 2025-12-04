¿Se puede revertir la diabetes? Descubre Lo que dicen los expertos!
Publicado el 12/04/2025 a las 12:50
- Diabetes : Reversión posible con cambios
- La enfermedad progresa con el tiempo
- Hábitos saludables son claves
La pregunta aparece una y otra vez: ¿Es posible revertir la diabetes?
Las respuestas pueden ser confusas, pero las investigaciones más recientes y especialistas como el Dr. Obidiugwu (Kenrik) Duru, de UCLA, junto con información de la American Diabetes Association y la Endocrine Society, ofrecen una visión clara, práctica y basada en evidencia.
Estudiemos, a través de la ciencia, cómo funciona realmente este proceso y qué posibilidades existen para revertir la diabetes.
Todo lo que debes saber sobre la Diabetes y su posible reversión!
Qué es realmente la diabetes
Esta enfermedad se define por un punto final común: niveles elevados de azúcar en sangre.
Esto sucede cuando la insulina no se produce correctamente o no puede usarse de forma eficiente.
El resultado es el mismo: la glucosa se acumula en la sangre y puede generar complicaciones como pérdida de visión o enfermedad renal.
Según el Dr. Duru, distintos factores pueden causar diabetes, pero todos llevan al mismo desbalance metabólico.
Los tipos de diabetes y por qué importan
Comprender qué tipo de diabetes afecta a una persona es clave para su manejo y posibilidades de reversión.
Diabetes tipo 1: el páncreas no produce suficiente insulina y se necesita obtenerla externamente.
Diabetes tipo 2: marcada por resistencia a la insulina, generalmente relacionada con exceso de peso, especialmente visceral.
Prediabetes: un estado reversible si se adoptan cambios saludables.
Diabetes gestacional: aparece en el embarazo y es una señal de riesgo futuro.
El especialista recomienda confirmar el tipo de diabetes con pruebas, especialmente cuando el diagnóstico inicial es ambiguo.
Las causas según UCLA y ADA
La diabetes tipo 1 suele originarse en una reacción autoinmune.
La tipo 2 emerge de la combinación entre genética, sobrepeso, alimentación poco saludable y poca actividad física.
El Dr. Duru subraya que no se trata solo de azúcar, sino del patrón alimenticio completo.
Consumir alimentos procesados, fritos o carbohidratos simples con frecuencia aumenta el riesgo.
Síntomas y señales de alerta
Aparición rápida en la tipo 1: confusión, fatiga, adelgazamiento y enfermedades frecuentes.
Evolución lenta en la tipo 2: visión borrosa, micción frecuente, pérdida de peso involuntaria.
La somnolencia después de comer también puede ser indicio de niveles altos de azúcar.
¿Revertir la diabetes? Sí, pero no curarla
Según UCLA y la Endocrine Society, la diabetes tipo 2 puede revertirse, pero no eliminarse.
La reversión ocurre cuando los niveles de azúcar regresan a rangos saludables sin uso de medicamentos, siempre que se mantenga un estilo de vida estable.
La Endocrine Society reporta que hasta el 40 % de los participantes de un estudio logró remisión tras un tratamiento médico intensivo que incluyó ejercicio guiado, reducción calórica y medicación temporal.
Cómo se logra la reversión
El Dr. Duru insiste en que comer menos es el factor clave, pues reduce el peso y mejora la respuesta del cuerpo a la insulina.
Estrategias con evidencia:
- Cirugía bariátrica: viable para personas con IMC mayor de 35; puede revertir la diabetes en 60-70 % de los casos.
- Agonistas GLP-1, como Ozempic y Trulicity, que disminuyen el apetito y favorecen menor ingesta.
La American Diabetes Association recuerda que la diabetes tipo 2 es progresiva y con el tiempo puede requerir más medicamentos, incluso si la persona se cuida.
No es falla personal, sino parte de la biología del cuerpo.
Recomendaciones clave para mejorar el control
Para mantener niveles saludables de azúcar y reducir la progresión:
- Priorizar alimentos frescos, ricos en fibra y mínimamente procesados.
- Mantener actividad física constante, combinando ejercicio aeróbico y fuerza.
- Ser consciente de las porciones, adoptando una alimentación equilibrada.
- Establecer rutinas sostenibles en el tiempo en lugar de cambios drásticos y temporales.
- Consultar al médico antes de modificar medicamentos o iniciar nuevos tratamientos.
Las investigaciones y la experiencia clínica coinciden en algo: la diabetes tipo 2 no define el destino de una persona.
Con acompañamiento médico, cambios alimentarios, ejercicio y, en algunos casos, intervenciones médicas estructuradas, es posible revertir la condición o mejorar significativamente su manejo.
La clave está en la constancia y en entender que cada cuerpo responde de manera distinta.
Te Puede Interesar: ¿Te aparecen moretones con facilidad? Conoce las causas y cuándo deberías preocuparte!
Advertencia: Este contenido tiene fines educativos y no sustituye la evaluación, diagnóstico o tratamiento médico. Cualquier cambio en su plan de salud debe realizarse bajo supervisión profesional.
¿Qué cambio en tu estilo de vida consideras que podrías adoptar hoy para mejorar tu salud y prevenir la progresión de la diabetes?
FUENTE: UCLA Health – Información y explicaciones del Dr. Obidiugwu (Kenrik) Duru / American Diabetes Association (ADA) / Endocrine Society – Estudio sobre tratamiento intensivo y remisión de la tipo 2.