Para tomar en cuenta, en los 11 enfrentamientos que han tenido ambas naciones, los franceses se han alzado con la victoria en siete ocasiones por solo una victoria de los marroquíes. Será la primera vez que disputen un juego de esta trascendencia en un Mundial. La última vez que se enfrentaron fue en 2007. El marcador terminó empatado a dos goles (Archivado como: Francia vs Marruecos).

Francia vs Marruecos: De acuerdo con información del portal Sporting News , este crucial partido, el que arrojará al segundo finalista del Mundial Qatar 2022, se verá en Estados Unidos a las 14:00 ET tanto por Telemundo como por Fox Sports. Por streaming, hay varias opciones: fuboTV, Fox Sports site/app, Telemundo Deportes site/app y Peacock.

Con notables ausencias por lesión de varios de sus jugadores, Les Bleus no era considerados entre los favoritos para ganar esta competencia , sin embargo, eso no ha sido impedimento para que hayan llegado a esta instancia. Por su parte, la Selección de Marruecos ha sorprendido a propios y extraños al dejar fuera a España , en octavos de final, y a Portugal, en cuartos.

Francia vs Marruecos: Luego de unos cuartos de final vibrantes, los cuales se llevaron a cabo entre viernes y sábado, todo está listo para las semifinales del Mundial de Qatar 2022 en busca del próximo campeón. El martes, se realizará el partido entre las selecciones de Argentina y Croacia, y un día después, entre Francia y Marruecos.

El atacante francés tendrá así como su principal obstáculo para avanzar por la banda izquierda a un jugador a quien estima y admira: “Achraf Hakimi, el mejor lateral derecho del mundo, escribió Mbappé en enero, en su cuenta de Twitter. Será un partido de altos vuelos. Los dos jugadores podrían obtener logros históricos con sus respectivas selecciones. Mbappé contra Hakimi, el principal anotador del torneo con cinco dianas en cinco duelos, ante el talento destacado en la mejor defensa mundialista, que ha recibido sólo un tanto, autogol (Archivado como: Francia vs Marruecos),

Francia vs Marruecos: Kylian Mbappé se reencontrará con su buen amigo Achraf Hakimi en este Mundial. No será como la vez anterior, cuando el astro francés acudió a visitar a su compañero del París Saint-Germain en el hotel de concentración de la selección marroquí en el centro de Doha. El miércoles, Mbappé será marcado por Hakimi en una semifinal de la Copa del Mundo.

¿Cómo se hicieron amigos?

Francia vs Marruecos: De acuerdo con información de The Associated Press, esta ‘bella’ amistad comenzó en 2021, cuando el jugador marroquí se unió a Mbappé en el PSG, en julio de ese año, procedente del Inter de Milán, mediante un traspaso que habría ascendido a 60 millones de euros (63 millones de dólares). Los dos futbolistas nacieron apenas con semanas de diferencia en 1998, unos meses después de que Francia ganó su primer título del Mundial. Y al encontrarse en el club francés, se llevaron bien de inmediato.

Hakimi ha referido que ambos comparten los mismos gustos acerca de la música y los videojuegos. Mbappé ayudó a que su amigo madrileño aprendiera francés. Hakimi es musulmán devoto. Para la festividad Eid Mubarak de este año, los dos jugadores grabaron un video difundido por su club. Hakimi guio a Mbappé, quien tiene lazos familiares con Argelia, vecina de Marruecos en el norte de África, para que probara comida de la región árabe (Archivado como: Francia vs Marruecos).