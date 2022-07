Filtran supuestas fotos de la Dra Ana María Polo con presunta novia

En una entrevista, Ana María Polo dijo sin tapujo alguno lo que pensaba sobre las relaciones de pareja. “No creo que nadie tenga que salir de ningún clóset. No creo que haya obligación de nadie de salir. ¿Cuándo vemos a la gente decir que es heterosexual? Pedirle a alguien que cuente que es gay es ofensivo”, comentó.

Ambas habían fundado la empresa The Key to Polo Enterprises, un negocio que compartían desde que la presentadora se aventuró en la televisión con el programa “Sala de Pareja” en 2001. Key demandó a la abogada para exigir una división en partes iguales de la compañía.

¿Reconciliación?

En medio de la demanda que se resolvía en una corte de Miami, la conductora admitió que mantuvo una relación sentimental con Key. “Ella decidió no hablar conmigo como por cuatro años. No hemos vuelto a hablar. Por mí, yo hablaría con ella porque le tengo mucho cariño, la quiero mucho, le deseo lo mejor; pero ella es intransigente y su forma de ser no es flexible”, confirmó Key en una entrevista con TV y Novelas.

Ya ha pasado tiempo desde que mantuvieron esa relación sentimental y desde que se resolvió la semana y, según los medios mexicanos, las dos mujeres ya han limado asperezas y han decidido proseguir. De hecho, ya se han vuelto a ser tan cercanas como antes.