Mhoni Vidente sorprende una vez más a sus seguidores

La psíquica y clarividente cubana comparte sus predicciones para el primer fin de semana de julio

Desde Ricky Martin y Carlos Santana hasta Alessandra Rosaldo y Talina Fernández, para todos ‘tiene’

¡Mucha atención! En su reciente visita a El Heraldo de México, la psíquica y clarividente cubana Mhoni Vidente comparte sus predicciones para el primer fin de semana de julio, donde adelanta lo que les pasará tanto a Ricky Martin como a Carlos Santana, entre varios artistas más.

Sin dejar pasar mucho tiempo, la vidente más querida por los hispanos sacó la carta de El Ahorcado, la cual está detrás del cantante boricua Ricky Martin y que dice que pronto estaría divorciándose de su pareja, Jwan Yosef. con quien tiene cuatro hijos, pero eso no sería todo.

¿Qué le espera a Ricky Martin? Mhoni Vidente responde…

“Esta carta me dice que la demanda que tiene (Ricky Martin) por parte de su ex manager (Rebecca Drucker), quien dice que ella ‘lo hizo’, pero no, lo ayudó, él ‘ya era’… la va a arreglar. Ella dice que le debe tres millones de dólares, pero Ricky le pagará de 500 mil a un millón de dólares”, expresó Mhoni Vidente.

Y respecto a su próximo divorcio, la psíquica y clarividente cubano mencionó que Ricky y su pareja tenían planeado tener a un quinto hijo por medio de un vientre de alquiler, pero el cantante se quedará con él: “Pero la situación más grave es que alguien de su familia lo está acusando que tuvo una relación consensuada con él, que es un sobrino de 20 0 21 años, hijo de su hermana. Esta acusación es mentira”.