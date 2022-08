El expresidente Donald Trump dijo el lunes en un extenso comunicado que el FBI estaba realizando una búsqueda en su propiedad en Mar-a-Lago, informó The Associated Press. A través de un comunicado de prensa, el republicano señaló que el FBI está realizando un proceso judicial en una de sus propiedades más famosas y que se ubica en Palm Beach.

Los problemas no han tardado de llegar para el expresidente de los Estados Unidos. En los últimos meses, desde que inició la investigación del seis de enero y sus hijos subieron al estrado, se ha visto con obstáculos ; al igual, por el lado familiar, la situación no ha mejorado, puesto que hace un par de semanas se informó el deceso de su primera esposa y madre de sus hijos.

“Nunca antes le había sucedido algo así a un Presidente de los Estados Unidos. Después de trabajar y cooperar con las agencias gubernamentales pertinentes, esta incursión no anunciada en mi casa no era necesaria ni apropiada.”, indicó Donald Trump en el comunicado de prensa que presentó tras la presencia del FBI en su hogar.

En el comunicado de prensa que presentó el expresidente Donald Trump, declaró que nunca antes había sucedido una situación similar y señaló que decidió cooperar con las agencias gubernamentales y cree que la presencia del FBI en su casa, no era necesaria y por supuesto, también consideró que fue una incursión no apropiada. Por el momento, se desconocen las causas del FBI para proceder.

“Se trata de una mala praxis de la fiscalía, de la militarización del sistema de justicia y de un ataque por parte de los demócratas de la izquierda radical, que no quieren que me presente a la presidencia en 2024, sobre todo con base en las últimas encuestas, y que también harán cualquier cosa para detener a los republicanos y a los conservadores”, indicó. Archivado como: Orden allanamiento Donald Trump

Orden allanamiento Donald Trump: ¿Invadieron su privacidad?

El expresidente de los Estados Unidos se negó a decir por qué los agentes del FBI estaban en Mar-a-Lago, pero si dijo que la redada no fue anunciada e “incluso entraron en mi caja fuerte”, informó CNN. Por el momento, se conoce que Trump se encontraba fuera de la propiedad al momento del allanamiento, pero sí que está sumamente molesto por la incursión.

Las circunstancias no quedaron claras de inmediato. Los portavoces del FBI y el Departamento de Justicia no respondieron los mensajes en busca de comentarios el lunes por la noche, informó The Associated Press. Trump, por último, declaró que “violaron” su seguridad y que, era un acontecimiento sumamente lamentable. La historia sigue en desarrollo. Archivado como: Orden allanamiento Donald Trump