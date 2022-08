David McCullough, el autor ganador del premio Pulitzer cuyas narrativas amorosamente elaboradas sobre temas que van desde el puente de Brooklyn hasta los presidentes John Adams y Harry Truman lo convirtieron en uno de los historiadores más populares e influyentes de su tiempo, falleció a los 89 años de edad, informó The Associated Press.

¿Qué le pasó al historiador?

McCullough murió el domingo en Hingham, Massachusetts, según su editor, Simon & Schuster. Tenía problemas de salud y murió menos de dos meses después que su amada esposa, Rosalee, informó The Associated Press. El deceso del historiador, causó profundo dolor en la comunidad de investigadores y académicos del país, quienes no han dudado en despedirlo.

“Creo que debido a David, muchos de nosotros sentimos una doble obligación”, dijo el historiador Jon Meacham el lunes. “Se trata del registro histórico y del análisis. Y la otra es para el lector que quisiera ser transportado, tanto intelectual como visceralmente”, indicó Meacham e indicó AP.